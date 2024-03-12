أكرم حسني ينشر النهاية الصادمة للحلقة الأولى من مسلسل "بابا جه "

بعد نهاية صادمة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه، نشر النجم أكرم حسني فيديو للنهاية، ليتفاعل معه الجمهور بطريقة مميزة، حيث كتب أحدهم "تعال عندنا يا هشام ياريت كل الناس زيك".

وعلقّت أخرى : "أنا بنتي زعلت جدًا وقامت وحضنت باباها وقالتله بحبك"، "وبعدين في الحلقة اللي تقطع القلب دي"، "الحلقة كله ضحك بس عيطت في المشهد ده".

كما أخذ بعض الجمهور صف الطفلة، ليعلّق أحدهم "أيوه شخصية مستفزة غير مسؤولية يستاهل اللي يجراله"، وعبّر بعض الجمهور عن تأثره بأداء أكرم، وكانت إحدى التعليقات "حرفيا تمثيلك ف المشهد مؤثر أووي، ومتحمسه لحلقة النهارده"، و"اتأثرت جدًا وبجد واضح إن المسلسل بيلعب على عوامل نفسية كتيرة تخص الأب، وفي نفس الوقت بيلعب على نفسية الطفل"

و انتهت الحلقة الأولى من المسلسل بمفاجأة لـ هشام (أكرم حسني)، عندما أعلنت ابنته في حفل مدرسي أمام كل أولياء الأمور بأنها لا تريد والدها وبإمكان أن طفل آخر أن يأخذه، ليعبّر أكرم عن صدمته بنظرات غير مصدقة، جعلت الجمهور متحمسًا لردة فعله في الحلقة القادمة.

https://www.instagram.com/reel/C4aZjsYtCr6/?igsh=cjEwOXlwZnF2Mmoy