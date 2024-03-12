ads
الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

أكرم حسني ينشر النهاية الصادمة للحلقة الأولى من مسلسل "بابا جه "

بابا جه
بابا جه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعد نهاية صادمة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل بابا جه، نشر النجم أكرم حسني فيديو للنهاية، ليتفاعل معه الجمهور بطريقة مميزة، حيث كتب أحدهم "تعال عندنا يا هشام ياريت كل الناس زيك".

وعلقّت أخرى : "أنا بنتي زعلت جدًا وقامت وحضنت باباها وقالتله بحبك"، "وبعدين في الحلقة اللي تقطع القلب دي"، "الحلقة كله ضحك بس عيطت في المشهد ده".

 كما أخذ بعض الجمهور صف الطفلة، ليعلّق أحدهم "أيوه شخصية مستفزة غير مسؤولية يستاهل اللي يجراله"، وعبّر بعض الجمهور عن تأثره بأداء أكرم، وكانت إحدى التعليقات "حرفيا تمثيلك ف المشهد مؤثر أووي، ومتحمسه لحلقة النهارده"، و"اتأثرت جدًا وبجد واضح إن المسلسل بيلعب على عوامل نفسية كتيرة تخص الأب، وفي نفس الوقت بيلعب على نفسية الطفل"

و انتهت الحلقة الأولى من المسلسل بمفاجأة لـ هشام (أكرم حسني)، عندما أعلنت ابنته في حفل مدرسي أمام كل أولياء الأمور بأنها لا تريد والدها وبإمكان أن طفل آخر أن يأخذه، ليعبّر أكرم عن صدمته بنظرات غير مصدقة، جعلت الجمهور متحمسًا لردة فعله في الحلقة القادمة.

https://www.instagram.com/reel/C4aZjsYtCr6/?igsh=cjEwOXlwZnF2Mmoy

بابا جه أكرم حسني موسم رمضان 2024