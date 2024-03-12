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الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بطل أفريقيا
الأهلي بطل أفريقيا
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يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أسفرت  قرعة دور الـ8 عن مواجهة سهلة للمارد الأحمر حامل اللقب والأكثر تتويجا بلقب الأميرة الأفريقية 11 مرة.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا خارج القاهرة بينما ستكون العودة في القاهرة.
ومن المقرر أن تكون مباراة الذهاب يوم 30 مارس الحالي والعودة يوم 6 أبريل المقبل. 
وفي حال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي سيواجه الفائز من مباراة بترو اتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.
وفي حال وصول الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا سيلعب مباراة الذهاب في القاهرة والإياب خارج مصر. 
 

الأهلي وسيمبا التنزاني موعد مباراة الاهلى وسيمبا دوري أبطال أفريقيا