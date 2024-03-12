الزمالك يعلق على قرعة كأس الكونفدرالية

علق نادى الزمالك نتائج قرعة دور الـ 8 من بطولة الكونفدرالية الافريقية، التى أقيمت منذ قليل فى مقر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.



وأسفرت القرعة عن مواجهة مصرية بين الزمالك وفيوتشر على الاراضى المصرية.



وقال رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن الزمالك فريق كبير وفى كل الأحوال من يبحث عن اللقب لا يهمه من يواجه.



وتابع: هناك فائدة من مواجهة فيوتشر وهى أننا لن نسافر إلى افريقيا، فمعروف أن السفر يكون مرهق جداً للاعبين خاصةً أننا فى شهر رمضان.



وأكمل: لا يوجد فريق سهل فى البطولة، وطالما نبحث عن التتويج لن ننظر للمنافس، وأى بطولة نشارك فيها نحن نبحث عن لقبها والزمالك مكانه دورى الابطال وليس بطولة الكونفدرالية.



وأنهى: القادم أفضل بإذن الله فنحن فى مرحلة بناء فريق، ورغم خسارتنا الكأس الفريق قدم مباراة جيدة شاهدها الجميع.