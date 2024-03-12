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الثلاثاء 12 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا| الأهلي مع سيمبا.. الترجي يواجه أسيك

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
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أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تم سحبها اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الأفريقي "الكاف" بالعاصمة المصرية، القاهرة، عن مواجهة متوازنة للأهلي، حامل اللقب.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في ربع النهائي، بينما في يواجه الترجي التونسي نظيره آسيك ميموزا الإيفواري، بينما يلعب مازيمبي الكونغولي مع بيترو أتلتيكو الأنجوليفيما يواجه صن داونز الجنوب أفريقي نظيره، يانج أفريكانز التنزاني.
ويلعب الأهلي مباراة الذهاب بربع نهائي دوري ابطال أفريقيا في تنزانيا بينما ستكون مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي.
وفي حال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي سيواجه الفائز من مباراة مازيمبي وبيترو أتلتيكو الأنجولي. 
 

دوري أبطال أفريقيا الأهلي مع سيمبا التنزاني مازيمبي الكونغولي