لماذا نخسر الأصدقاء بعد سن الـ25 عاما؟

في عمر معين يستطيع الشخص تكوين صداقات ويكون عدد اصدقاءه اكبر بكثير من فترات اخرى فبعد سن الـ25 عام يقل عدد الأصدقاء وتقل الدائرة الاجتماعية فقل هذا السن يمتلك الشخص حماس ووقت لامتلاك العديد من الصداقات وبعد سن معين يبحث الانسان عن حياة هادئة.



-أسباب خسارة الأصدقاء في عمر معين:

البحث عن عمل والطموح للنجاح فيه.

بناء علاقة قوية مع العائلة والاقارب.

البحث عن شريك حياة وتوفير وقت اكبر له.

انجاب اولاد وتربيتهم.

توسع المسؤوليات في الحياة مع الزواج.

النضج العقلي واختلاف الاحتياجات.



-أمور يتوقف عليها وجود اصدقاء:

التفاهم.

التشابه.

الوضع الاجتماعي.

الاهتمامات المشتركة.

ظروف الحياة والمعيشة.

العمر.





-العلاقات الإنسانية الصحية:

الحصول على الدعم المتبادل.

الحصول على لتشجيع في مواجهة تحديات الحياة.

التخلص من الشعور بالوحدة ومشاركة الاسرار وحل المشكلات.

التخفيف من التوتر وضغوطات الحياة.

اعطاء الثقة وتقليل المشاعر السلبية.

التخلص من المشاعر الانطوائية.

رفع مستوى السعادة.

المساعدة في التخلص من العادات السلبية والحزن.



-نصائح لتكوين صداقات: