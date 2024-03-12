السيسي ونظيره الجزائري يتبادلان التهنئة بحلول رمضان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث أعرب الرئيسان عن أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل صالح الأعمال وأن ينعم بكرمه على الشعبين المصري والجزائري الشقيقين وسائر الأمتين العربية والإسلامية.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وقد أعرب الرئيس عن تمنياته بأن يعيد الله سبحانه وتعالى هذه الأيام المباركة على الكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم الأمن والاستقرار على الأمتين العربية والإسلامية، وهو ما ثمنه أمير دولة الكويت، معرباً عن صادق تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والازدهار.

