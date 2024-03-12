السيسي وبشار الأسد يتبادلان التهنئة بمناسبة حلول رمضان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري بشار الأسد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن الرئيسين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث أعرب الرئيس عن تمنياته بالخير والأمان والاستقرار للشعب السوري الشقيق، وأن يحفظ المولى عز وجل الأمتين العربية والإسلامية من كل سوء، ومن جانبه ثمن الرئيس السوري الاتصال الكريم، متمنياً أن يعود الشهر المعظم على مصر وشعبها بالرخاء والازدهار.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وقد أعرب الرئيس عن تمنياته بأن يعيد الله سبحانه وتعالى هذه الأيام المباركة على الكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم الأمن والاستقرار على الأمتين العربية والإسلامية، وهو ما ثمنه أمير دولة الكويت، معرباً عن صادق تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والازدهار

