«يحيى وكنوز».. إشادات بأول حلقة وتأكيد على الهوية المصرية رمضان 2024

استطاع مسلسل “يحيى وكنوز” فى الموسم الثالث وخلال دراما رمضان 2024 ان يحفظ موقعه بالمراتب الاولى ويحظى باهتمام المشاهدين حيث اشاد الجمهور باولى حلقاته التى وصفوها بالقوية وتؤكد على الهوية المصرية.

وسلط العمل بحلقتة الاولى الضوء على سلبيات "التيك توك" من خلال قيام يحيى بنصح صديقه "مازن"الذي يصور فيديوهات على منصة "التيك توك"من أجل التريند واعرب مازن عن حزنه واحساسه بالعزلة وعدم وجود أصدقاء له ويرغب في أن يكون مشهورا على «التيك توك» مثلما أصبح «يحيى» مشهورا على اليوتيوب.

فتصحه يحيى بانه يجب ان يقد أشياء مفيدة إذا كان تريد أن يصبح انفلونسر مشهورا ولكن مازن لم يأخذ نصائح يحيى على محمل الجد.

تدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، حول مغامرات يحيى وكنوز في أرض الحكايات، حيث يكشف الموسم الثالث عن تأثير التكنولوجيا ودورها المؤثر في مختلف المجالات.

يذكر ان مسلسل الكارتون يحيى وكنوز أحد مسلسلات "الأنيميشن " المهمة خلال دراما رمضان 2024 حيث يستمر عرضه للموسم الثالث لنجاحه خلال الموسمين السابقين لانه يقدم معلومات مبسطة للأطفال عن حضارتهم المصرية والمعالم الأثرية وتوثيق لبعض الملوك والملكات الفراعنة متسقا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالهوية المصرية مع توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى فيما يخص قضية ترسيخ الهوية الوطنية.

ويدعم الموسم الثالث من المسلسل الحفاظ على الهوية المصرية ويؤكد على أنها ليست مجرد جنسية، وأن مصر لديها القدرة على تمصير من عاشوا على أرضها حتى لو لم يكونوا مصريين، مثل الاسكندر وكيلوباترا وغيرهما