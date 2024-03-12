بالصور.. معرض خير مزارعنا لأهالينا يشهد إقبالا من المواطنين خلال ثاني أيام شهر رمضان

شهد معرض خير مزارعنا لأهالينا، توافد ٱعداد كبيرة من المواطنين، خلال ثاني أيام الشهر الكريم، لشراء احتياجاتهم من سلع ومواد غذائية.

وأكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المنافذ أن ذلك يعكس ثقه المواطنين فيما يتم عرضه من سلع ومواد غذائية داخل المنافذ الثابتة والمتحركة .

وأشار الى توجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال زيارته للمعرض السبت الماضي حيث أكد ضرورة استمرار ضخ السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنين وبجودة عالية مع العمل على خفض الاسعار.

وأضاف صالح أن المعرض مقام علي مساحه 1500 م وبه اكثر من 70 منفذ لعرض اكثر من 200 سلعه ومنتج غذائي بتخفيضات تبداء من 20‎%‎ وتصل في بعض السلع والمنتجات الي 50‎%‎ والمعرض يعد من اكبر المعارض من حيث جوده المعروض والاسعار لخدمه محافظات القاهره والجيزة والقليوبية .

وكان وزير الزراعة قد قام السبت الماضي بزيارة مفاجأة إلى المعرض للاطمئنان على توفير السلع للمواطنين والالتزام بخفض الاسعار لرفع العبء عن كاهل المواطنين تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن معرض خير مزارعنا لاهالينا للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان مفتوح أمام الجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتي العاشرة مساءا وحتي نهايه شهر رمضان وذلك بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي أمام نادى الصيد.

IMG-20240312-WA0031

IMG-20240312-WA0040

IMG-20240312-WA0039

IMG-20240312-WA0032

IMG-20240312-WA0033

IMG-20240312-WA0038

IMG-20240312-WA0037

IMG-20240312-WA0034

IMG-20240312-WA0036