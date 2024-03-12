حمزة نمرة: "مبحبش التكلف وعيلتي السند في حياتي"

قال المطرب حمزة نمرة، إنه حريص على أن تكون حياته العائلية خاصة وبعيدة عن الأضواء، مشيرا إلى أن الأمور المتعلقة بالقيم والمباديء لا خلاف عليها في حياته.

وحل حمزة نمرة ضيفا على ثان حلقات برنامج "ألبوم صور" مع إيناس سلامة الشواف عبر محطة راديو إنرجي 92.1 ضمن خريطة برامج رمضان 2024.

وأكد أنه يحب أن يكون إنسان طبيعي خارج إطار العمل الفني، موضحا:" الناس مستنية مني أعمال فنية مش عاوزة تعرف تفاصيل حياتي".

واستطرد حمزة نمرة قائلا:" مبحبش االتكلف وبحب أكون على طبيعتي وانستجرام بتاعي ما عليه شغل يا كوميكس".

وأوضح حمزة نمرة أنه يهتم بتوضيح وجهات النظر المغلوطة عنه خاصة أن تداول المعلومات عبر السوشيال ميديا أمر صعب التحكم فيه.

وكشف حمزة نمرة عن عيوب شخصيته من وجهة نظره موضحا:" بطبيعتي مبعرفش أتواصل وده مخسرني ناس كتير.. وبحب الكومفورت زون ومش أي حد بيدخل دايرتي القريبة.. عائلتي مراتي وولادي منورين حياتي وهما الضهر والسند دايما".

تقدم إيناس سلامة الشواف، برنامج فني جديد وهو «ألبوم صور» الذي يركز على حياة الفنانين الخاصة من خلال صور شخصية مؤثرة في ذكرياتهم.