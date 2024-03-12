"بينهم صبي وشقيقه".. مصرع اثنين وإصابة 6 آخرين في حوادث سير بالأقصر

لقي صبي مصرعه وأصيب شقيقه، في حادث تصادم دراجة بخارية بقطار قصب، كما لقي عامل مصرعه وأصيب 5 آخرين في تصادم سيارة وتوك توك في واقعتين منفصلتين، بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

وتلقت مديرية أمن الأقصر بلاغا من شرطة النجدة، يفيد اصطدام دراجة بخارية بقطار القصب في قرية أصفون، قبلي كوبري أصفون، مما أسفر عن مصرع صبي يدعى "شنودة وجيه رزق" 15 سنة، وإصابة شقيقه "يوسف وجيه رزق" ١٣ سنة، وكليهما مقيمان أصفون، وتم نقلهما إلى مستشفي طيبة التخصصي لعلاج المصاب وإيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى.

كما ورد بلاغ يفيد تصادم سيارة ربع نقل بتوك توك كان يقل عمالا متوجهين لمكان عملهم، على مدخل إسنا الصحراوي الغربي جنوب محافظة الأقصر، مما أدى إلى مصرع عامل وإصابة 5 آخرين.

وهرعت على الفور سيارات الإسعاف ترافقها سيارات الشرطة والأجهزة المعنية لموقع الحادث، ليتبين مصرع شاب يدعى "محمد أحمد جا"، 21 عاما، حيث وجد جثة هامدة، وإصابة 5 عمال آخرين وهم "أحمد رجب سيد" 30 عاما - كدمات، "محمد منصور رمضان" 21 عاما - كسر بالزراع الأيمن، "مصطفي رجب عبد الفتاح" 16 عاما - كسر بالقدم اليسري، "علاء رجب عبد الفتاح" 27 عاما - كسر بالزراع الأيمن، "الشاذلي رجب عبد الفتاح" 25 عاما - كسر بالقدم اليسرى.

وتم نقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين الإنتهاء من التحقيقات والتصريح لذوية باستلام الجثمان والدفن، وتم نقل جميع المصابين لنفس المستشفى لسرعة تلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بكل واقعة حدة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.