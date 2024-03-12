الصحة الفلسطينية: 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة أطفال ونساء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وزارة الصحة الفلسطينية، أن 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة أطفال ونساءفيما ارتفعت وارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 27 شهيدا.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السادس مع فشل مفاوضات إجراء هدنة بين إسرائيل وحماس، وقتل منذ بدايتها نحو 31112 فلسطينيًا بحسب وزارة الصحة في القطاع.

ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.