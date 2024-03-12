تموين أسوان: ضخ كميات من السلع بشكل يومى داخل معارض "أهلا رمضان"

تستكمل سلاسل معارض " أهلاً رمضان " بمراكز محافظة أسوان تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بمواصلة تسخير كافة الإمكانيات خلال أيام شهر رمضان المعظم لتلبية المطالب الجماهيرية أولاً بأول ، تقديم خدماتها للمواطنين من خلال توفير السلع الأساسية والإستراتيجية والغذائية بأسعار مخفضة .

وفى هذا الإطار أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم ضخ الكميات من كافة السلع بشكل يومى داخل معارض "أهلاً رمضان" وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتوفيرها لأهالى المحافظة بشكل منتظم .

ولفت إلى أنه بالتعاون مع الجهات المعاونة يتم دعم المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بالمواد الغذائية المتنوعة لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وبالتوازى مع ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بالتنسيق مع القطاع العسكرى بتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتوزيع 1050 كرتونة مواد غذائية بقرية فارس ، فضلاً عن توفير 300 وجبة يومياً للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق بين الوحدة المحلية والمجلس القومى للمرأة وبنك الطعام وجمعية نهر الخير.

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