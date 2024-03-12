روسيا تستدعي سفيرة سويسرا احتجاجا على خطط مصادرة الأصول الروسية

الثلاثاء 12/مارس/2024 - 02:36 م

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، السفيرة السويسرية كريستينا مارتى لانج، وسلمتها احتجاجًا شديد اللهجة على قرار البرلمان السويسري البدء في وضع أساس قانوني لمصادرة أصول الحكومة الروسية.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان أن "استدعاء السفيرة جاء احتجاجًا على قرار البرلمان السويسري بالشروع في تطوير أساس قانوني لآلية تسمح بمصادرة ممتلكات الاتحاد الروسي الحكومية الموجودة في سويسرا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ونددت الوزارة بشدة بهذه الخطوة، معتبرةً أنها "تنتهك بشكل صارخ المبادئ والمعايير الأساسية للقانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدولة".

وشدد البيان على أن "أي تعد على ممتلكات الحكومة الروسية تحت ستار أي آلية تعويض بعيدة المنال لن يكون سوى سرقة على مستوى الدولة".

وحذرت روسيا من أنها ستتخذ "إجراءات انتقامية حتمية" في حال تمّ تطبيق هذه الخطط من قبل سويسرا.