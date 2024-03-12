أوكرانيا تعلن القضاء على 420 عسكريا روسيا في تافريا خلال 24 ساعة

صرح قائد مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية في منطقة تافريا الأوكرانية، الجنرال أولكسندر تارانافسكي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قضت على 420 جنديًا روسيًا و38 قطعة من المعدات العسكرية و328 طائرة بدون طيار في تافريا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح تارانافسكي أن "الوضع في منطقة تافريا يبقى صعبًا لكن تحت السيطرة".

وأضاف أن الجيش الروسي شن 23 غارة جوية ونفّذ 44 اشتباكًا قتاليًا و1094 هجومًا مدفعيًا خلال اليوم الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وتابع أن القوات الروسية خسرت 38 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير 358 طائرة بدون طيار.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية دمرت خمسة مستودعات ذخيرة ومستودع وقود اثنين من المخابئ، بينما تمّ إجلاء 1500 شخص من المناطق الخطرة.