فعاليات متنوعة بأسوان لإحياء الذكرى الـ60 لوفاة عملاق الأدب عباس محمود العقاد

يقدم نادى أدب قصر ثقافة أسوان “مختارات من شعر العقاد”، فضلًا عن تنظيم أمسية شعرية وفقرات من الإنشاد الدينى وذلك مساء اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الثامنة والنصف عقب صلاة التراويح بقصر ثقافة العقاد بكورنيش النيل بمدينة أسوان.

وذلك فى إطار احتفال المحافظة بالذكرى الـ 60 لوفاة عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية أن الإهتمام بإحياء ذكرى رحيل العقاد يعكس مدى تواصل الأجيال جيل بعد جيل بإعتباره قيمة وقامة كبيرة على مستوى مصر والعالم ، ولذا يقوم فرع ثقافة أسوان بتنظيم العديد من الفعاليات للإحتفال بهذه الذكرى العزيزة .

كما لفت إلى ضرورة الإقتداء بعظماء مصر ومنهم عباس محمود العقاد الأديب والمفكر بهدف مواجهة أى محاولات لطمس الهوية والتاريخ الزاخر بأبناؤه ، مع إعطاء الفرصة للتعرف عن قرب بهذه الشخصية العظيمة الخالدة وما تركه لنا من فكر وإبداعات وتراث كبير من المؤلفات والكتب والدواوين المختلفة .