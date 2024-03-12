ads
الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

فعاليات متنوعة بأسوان لإحياء الذكرى الـ60 لوفاة عملاق الأدب عباس محمود العقاد

الذكرى الـ 60 لوفاة
الذكرى الـ 60 لوفاة عملاق الأدب العربى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقدم نادى أدب قصر ثقافة أسوان “مختارات من شعر العقاد”، فضلًا عن تنظيم أمسية شعرية وفقرات من الإنشاد الدينى وذلك مساء اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الثامنة والنصف عقب صلاة التراويح بقصر ثقافة العقاد بكورنيش النيل بمدينة أسوان.

وذلك فى إطار احتفال المحافظة بالذكرى الـ 60 لوفاة عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية أن الإهتمام بإحياء ذكرى رحيل العقاد يعكس مدى تواصل الأجيال جيل بعد جيل بإعتباره قيمة وقامة كبيرة على مستوى مصر والعالم ، ولذا يقوم فرع ثقافة أسوان بتنظيم العديد من الفعاليات للإحتفال بهذه الذكرى العزيزة .

كما لفت إلى ضرورة الإقتداء بعظماء مصر ومنهم عباس محمود العقاد الأديب والمفكر بهدف مواجهة أى محاولات لطمس الهوية والتاريخ الزاخر بأبناؤه ، مع إعطاء الفرصة للتعرف عن قرب بهذه الشخصية العظيمة الخالدة وما تركه لنا من فكر وإبداعات وتراث كبير من المؤلفات والكتب والدواوين المختلفة .

نادى أدب قصر ثقافة أسوان الذكرى الـ 60 لوفاة عملاق الأدب العربى أخبار محافظة أسوان