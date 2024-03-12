تعرف على برنامج "ليالي المقامات الروحية" في نسختها العاشرة

تنطلق حفلات "ليالي المقامات الروحية" في نسختها العاشرة، في الفترة من 18 إلى 25 مارس الجاري، وذلك في التاسعة والنصف مساًء، ببيت السناري الأثري، وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

يحيي حفل الافتتاح فرقة رسالة سلام وفرقة سماع للرقص الصوفي المولوي، الاثنين 18 مارس.

وتتابع الحفلات مع الفنان "محمد المنفلوطي" يوم الثلاثاء 19 مارس، يليه حفل فرقة "بنات الحور" الأربعاء 20 مارس؛ وفي يوم الخميس 21 مارس، وتُقدم فرقة "نظرة" عرضها الفني، بينما تُحيي فرقة "الفجر" حفل يوم الجمعة 22 مارس الجاري.

أما يوم السبت 23 مارس، فيشهد فقرة فنية للفنان ربيع زين وعرض حكي، وفي يوم الأحد 24 مارس، تُقام فعالية لفرقة "الطبول النوبية والآلات الشعبية".

وتختتم الفعاليات بحفل يجمع بين فرقة تواشيح الفنان عدنان الساسة وفرقة سماع للرقص الصوفي المولوي في يوم الاثنين 25 مارس.

الحفلات رؤية وإخراج د. انتصار عبد الفتاح مؤسس الليالي؛ الذي أكد على أهمية ودور الليالي في دعم القيم الروحية المرتبطة بمفاهيم الخير والسلام والمحبة والتفاؤل والبهجة، وتوضيح مكانة الفن الهادف في المجتمع، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.

تأتي هذه الحفلات لمدة 8 أيام، وهي حفلات فنية ومجانية تقام في شهر رمضان من كل عام، بهدف الاحتفال بهذا الشهر المبارك، ونشر الثقافة والحفاظ على التراث المصري.

يتضمن برنامج الليالي مجموعة مختارة من الأغاني التراثية والعروض الموسيقية التي تعبر عن تنوع وثراء الثقافة المصرية، ويشمل مشاركة مجموعة من الفرق الفنية المتخصصة في إحياء التراث الفني والموسيقي المصرية، ويجسد البرنامج التلاقي بين الفنون التراثية والألحان الروحانية.