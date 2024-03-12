طلاب الأغذية والمشروبات بـ"طيبة التكنولوجية" يتلقون تدريبات عملية بفندق سياحي.. صور

أجرى طلاب برنامج تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى أحد الفنادق السياحية، تلقوا خلالها تدريبا عمليا داخل المطبخ تطبيقا لمادة فن الطهو الفندقي، وتماشيا مع الدراسة النظرية بالجامعة، تحت إشراف كل من الدكتور مصطفى محمود، وم. أحمد مصطفى، وم. علي العجمي، وبتنسيق من الدكتور صفوت آدم، منسق البرنامج.

وأوضح الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، المشرف على الكلية، أن الطلاب تدربوا خلال زيارة فندق أركان بالأقصر، على كيفية عمل بعض التقطعات المختلفة، وأطباق فواتح الشهية، وذلك استكمالا للمحاضرة العملية التي جرت في المطبخ التعليمي للجامعة، مشيرا إلى أن الكلية بصدد تنظيم العديد من الزيارات العملية لصقل مهارات وخبرات الطلاب من خلال الاحتكاك المباشر بسوق العمل.

كما نظمت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة ميدانية لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائى، لحاضنة الأعمال بطيبة للتعرف على مراحل صناعة الكاتشب داخل المصانع، وصناعة العبوات السيلوزية، تحت إشراف د. محمد محمود النحاس، ود. محمد البدوي سعدي، أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وبدأت الزيارة، بمحاضرة تعريفية بعنوان التحديات التى تواجه رائد الأعمال، والحلول المقترحة، ألقاها الدكتور أحمد شاهين، مدير حاضنة الأعمال، استعرض فيها دور الحاضنة فى التنمية الصناعية واحتواء رواد الأعمال والتسهيلات المقدمه لهم و"الكيس استدى"، لأكثر من مشروع انضم لحاضنة الأعمال.

ثم تعرف الطلاب على مراحل إنتاج الكاتشب، بداية من مرحلة جمع الثمار مرورا بالفرز والغسيل ثم مرحلة العصر والتصفية ثم التسوية والتركيز، ثم إضافة المواد اللازمة نهاية بالتعبئة والتغليف، والاحتياطات اللازمة لكل مرحلة وعيوب صناعة الكاتشب وأسبابها والإجراءات المتعلقة بسلامه الأغذية داخل المصنع، كما تعرف الطلاب على مراحل صناعة الأكواب السيلوزية الصحية، بداية ببرمجة الماكينة، مرورا بمرحلة التغذية، ثم مرحلة تكوين الشكل الدائري نهاية بلصق الأجزاء حراريا وكيفية إجراء اختبار عدم التسريب.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن برنامج تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، يعد من البرامج الدراسية الواعدة بالجامعة والذي بدأت فيه الدراسة لأول مرة هذا العام، إذ يستهدف البرنامج تخريج تكنولوجيين يجيدون تقديم خدمات ذات جودة عالية في خدمة النزلاء والعملاء الذين يستخدمون مرافق المنشآت الفندقية، من تقديم المأكولات والمشروبات مثل المطاعم بأنواعها المختلفة وصالات الحفلات والكافتيريات وغيرها، كما تعتبر خدمة تقديم الأغذية والمشروبات للعملاء في مجال السياحة والفنادق من العناصر الهامة التي تساهم في تقدم ورقي المنشأة التي تقدم هذه الخدمة.

زيارة الطلاب (9)

زيارة الطلاب (8)

زيارة الطلاب (7)

زيارة الطلاب (6)

زيارة الطلاب (5)

زيارة الطلاب (4)

زيارة الطلاب (3)

زيارة الطلاب (2)