أرمينيا تهدد بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي

هدد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بانسحاب بلاده من منظمة معاهدة الأمن الجماعي في حال لم تجب المنظمة عن الأسئلة، التي طرحتها يريفان بشأن الأراضي الخاضعة لسيادتها.

وقال باشينيان، اليوم /الثلاثاء/، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، تعليقاً على تأكيدات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن استعدادها لنشر قوات حفظ سلام على الحدود الأرمينية مع أذربيجان:" توجد خلافات بيننا وبين المنظمة بشأن ما إذا كانت أراضي أرمينيا ذات السيادة هي "خط أحمر" بالنسبة للمنظمة أم لا"، مطالبا منظمة معاهدة الأمن الجماعي بإظهار موقفها بشأن الأراضي الخاضعة للسيادة الأرمينية.

وتابع رئيس الوزراء الأرميني:" إذا ردت منظمة معاهدة الأمن الجماعي على هذا السؤال وكانت هذه الإجابة مطابقة لآرائنا، فإن ذلك سيعني أن المسائل بين أرمينيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد حُلت، أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فستترك أرمينيا منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وكان رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان قد أعلن، في فبراير الماضي، عن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وقال: "برأينا لم تنفذ المعاهدة حول الأمن الجماعي ما يتعلق بأرمينيا، وخصوصا في فترة 2021 – 2022، وهذا لم يكن من الممكن ألا نلاحظه".

واتهمت أرمينيا روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي بعدم تنفيذ التزاماتها في وقت سابق، على خلفية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، الذي انتهي بسيطرة أذربيجان على منطقة قره باغ بالكامل وإنهاء وجود الجمهورية غير المعترف بها في المنطقة التي أعلن الأرمن تأسيسها منذ عام 1991.

ورفض نيكول باشينيان المشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك يوم 23 نوفمبر الماضي.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلا من: روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.

