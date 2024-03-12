جولات ميدانية.. وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس إدارة السرو

يواصل "تعليم دمياط" متابعة سير العملية التعليمية بمدارس إدارة السرو التعليمية في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية.

وتفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، عدة مدارس بإدارة السرو التعليمية بحضور وائل الموجي مدير الإدارة ولطفي مراد وكيل الإدارة وذلك لمتابعة انضباط العملية التعليمية ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

وشملت الجولة مدارس الشهيد عربانو الابتدائية، بنات السرو الابتدائية وتل الكاشف الثانوية وتل الكاشف الابتدائية وتل الكاشف الابتدائية المشتركة وسيف الدين رقم واحد وسيف الدين بنات الإعدادية وسيف الدين الإعدادية بنين وعطا الله الابتدائية وسلطان بدوى تعليم أساسى وسلطان بدوى الابتدائية وفهيمه بدوى تعليم أساسى.

وهنأ "وكيل الوزارة" العاملين بالمدارس بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن العملية التعليمية بالمدارس مستمرة بالإضافة إلى جانب أعمال امتحانات الشهر، وعلى جميع إدارات المدارس اتخاذ كافة الإجراءات لجذب الطلاب واستمرار العملية التعليمية ولا مجال للتقاعس.

وحضر "وكيل الوزارة" طابور الصباح وناقش الطلاب والطالبات حول العملية التعليمية، متابعا نسب حضور الطلاب بالفصول.