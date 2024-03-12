الجمعة.. انطلاق فعاليات المهرجان الإقليمي لعروض نوادي المسرح بأسيوط

تنطلق فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح الجمعة القادمة الموافق ١٥ مارس الجاري، على مسرح قصر ثقافة أسيوط في الثامنة مساء يوميا.

وتستهل الفعاليات بتقديم عرض "المحرك المقدس " يوم 15 مارس لفرقة قصر ثقافة طهطا العرض من تأليف وإخراج الفنان عبد الرحمن ايمن

وفي يوم ١٦ مارس عرض "غرفة ٧٠٧" لقصر ثقافة أسيوط من تأليف وإخراج أحمد زعفان، عرض " جيف" لقصر ثقافة سوهاج العرض من تأليف مصطفى إبراهيم ومن إخراج دياب يوسف

وفي يوم ١٧ مارس عرض " ساحر الحياة " لقصر ثقافة بني مزار العرض من تأليف محمود جمال الحديني ومن إخراج أيمن محمد،عرض " أولاد مصر" لفرقة ثقافة ابو قرقاص العرض من تأليف محروس محمد ومن إخراج عمر مكرم

وفي يوم ١٨ مارس عرض " راشومون" لفرقة ثقافة ملوي العرض مستوحى من بعض التراجم ومن إخراج وائل مجدي، عرض "حواديتنا" لقصر ثقافة المنيا العرض من تأليف أحمد سمير ومن إخراج عبدالله مصطفى.

وفي يوم ١٩ مارس عرض "كروان وشاهد عليهم" لفرقة ثقافة أسيوط العرض من تأليف وإخراج الفنان هاني محمد،عرض "نقطة بيضا" لفرقة ثقافة أسيوط العرض من تأليف ابراهيم الحسيني ومن إخراج عمرو عنتر

تقام العروض يومياً بإشراف ريهام البغدادى مسئول المسرح بالإقليم والفنان أحمد الشريف مدير إدارة الخدمات الفنية بفرع ثقافة اسيوط وريهام أحمد والفنانة وسام درويش وسيد عبد العزيز مدير العلاقات العامة بالفرع والفنانة صفاء حمدان مدير قصر ثقافة أسيوط وتنفيذ الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط والفنان حمدي قطب والفنان عصام عبد النبي .