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الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بالأوقاف للعام 2023

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الثلاثاء عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف للعام الثاني 2023 https://jobs.caoa.gov.eg/ 
وتعد المسابقة المذكورة هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها الجهاز عام 2022؛ لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف ٣٠٠٠ إمام و٣٠٠٠ عامل بالوزارة، على أن تجرى على ٣ أعوام مالية.
يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف للعام الثالث خلال شهر يناير 2024.
 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة الأوقاف الموارد البشرية