يسرا اللوزي تدخل في اضطراب ما بعد الصدمة في "صلة رحم"

يواصل مسلسل صلة رحم تقديم الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق في الحلقة الثالثة حيث تكشف الأحداث الجديدة عن تعقد الأمور خاصة بعد أن تكتشف ليلى (يسرا اللوزي) حقيقة استئصال الرحم بعد الحادث.

وتواصل النجمة يسرا اللوزي تألقها بأداء مميز لشخصية صعبة ومعقدة مع ترجمة وتجسيد واقعي ودقيق لأعقد المشاعر والانفعالات الإنسانية التي تواجهها ليلى.

جاء ذلك بعد الحادث المأساوي الذي تعرضت له، تعاني ليلى من حالة اضطراب ما بعد الصدمة، وهي حالة نفسية يعاني منها الشخص بعد تعرضه لصدمة قوية تهز كيانه بعنف، ويترتب عليها أعراض مختلفة تؤدي بالشخص إلى أفعال غير متوقعة وعلى درجة من العنف. كل هذا يمنح الشخصية عمقًا أقوى ويفرض تحدي أقوى من حيث الأداء التمثيلي وبالتبعية يزيد من جرعة الإثارة والتشوق للحلقات القادمة.

يشق مسلسل صلة رحم طريقه بقوة خلال الماراثون الرمضاني كواحد من أفضل الأعمال الدرامية لهذا العام.

المسلسل من بطولة النجم إياد نصار، والنجمة يسرا اللوزي والنجمة أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.

أحدث أعمال يسرا اللوزي فيلم ليلة العيد الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض السينمائية، ويدور في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن. وتشارك يسرا اللوزي في بطولة الفيلم أمام النجمة يسرا وريهام عبد الغفور، سيد رجب، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبد الله.