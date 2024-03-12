أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء هجمات روسية على خيرسون

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، صباح اليوم الثلاثاء، أن مدنيًا لقى حتفه بينما أُصيب 3 آخرون جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال القائد الأوكراني -في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- إن الجيش الروسي أطلق النار خلال اليوم الماضي على بلدات أنتونيفكا وريسبوبليكانيتس وكاتشكاريفكا وفيليتينسكي وتشيرفوني ماياك وستانيسلاف وكروبيتسيا وأودرادوكاميانكا وزمييفكا ودنيبروفسكي وخيرسون. ونتيجة لهذه الهجمات، تضرر 13 منزلًا خاصًا وسيارة.

وأضاف المسئول الأوكراني أن الهجمات الروسية الأخيرة أسفرت أيضًا عن اصابة مؤسسة تعليمية ومباني ملحقة.

