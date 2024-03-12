بدء استلام أعمال مسابقة "مواهب مصرية" بتعليم جنوب سيناء

استلم فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمال مسابقة "مواهب مصرية" التي تنظمها الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتسلم فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، اليوم أعمال إدارة أبوزنيمة التعليمية، والتي اشتملت على عدد من الرسومات الفنية وتأليف شعر وقصة قصيرة وتصميم لوجو وتصميم وبرمجة صفحة على الانترنت، وأعمال إدارة دهب التعليمية، اشتملت على المجال الفني (رسم وغناء) ، كما تسلم الفريق عدد من أعمال مدارس طور سيناء التعليمية، اشتملت على رسومات وقصة قصيرة وتصوير ومونتاج .

وأشار فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، إلى أن أبرز الأعمال التي لفتت الأنظار كانت للفنانة الطالبة سلمى مختار محمد، الصف الثاني الثانوي من مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية بدهب، والفنانة الطالبة ندى محمود وجيه، الصف الأول الثانوي من مدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية، والمبدعة نور عماد في مجال كتابة القصة القصيرة (الصف الثالث الإعدادي بمدرسة خالد بن الوليد الإعدادية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية) والفنان محمد ياسر في مجال البورتريه من مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية، والفنانة رحمة محمد عبدالرحمن من مدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات، بجانب مجموعة من طالبات مدرسة النصر للتعليم الأساسي متميزات في مجال الغناء .

وأوضح فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي أن مسابقة "مواهب مصرية" تستهدف جميع الطلاب في مختلف مراحل التعليم (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وتركز على اكتشاف وإبراز المواهب العلمية والأدبية والفنية.

و تتضمن مسابقة “مواهب مصرية” ثلاثة مجالات الأول : (المجال التقني): ويشتمل على أربعة فروع وهي "الإنفوجرافيك، وتصميم شعار، وبرمجة وتصميم مواقع، والتصوير والمونتاج"، ويختار الطالب أي من هذه الفروع حسب رغبته. و الثاني: (المجال الأدبي): ويشتمل على ثلاثة فروع وهي "القصص القصيرة، ونظم الشعر، والتأليف المسرحي"، الثالث (المجال الفني): ويشتمل على: رسم البورترية لشخصية معروفة ، والتعبير الفني، والغناء والإنشاد".

وأوضح فريق إدارة الموهوبين أنه سيجرى تصعيد صاحب المركز الأول في كل مجال على مستوى المدرسة ثم يتولى قسم الموهوبين والتعلم الذكي بكل إدارة تعليمية التصفية على مستوى الإدارة ثم يتولى فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية التصفية على مستوى الجمهورية وتصعيد صاحب المركز الأول فقط في كل مجال على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن المزيد من المعلومات والتفاصيل، تتوافر على الصفحة الرسمية المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بجنوب سيناء.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتنفيذًا لتوجيهات وتعليمات محمد حماد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية و في إطار تشجيع الطلاب الموهوبين ونشر ثقافة التميز والإبداع وخلق روح المنافسة وتحفيز الطلاب للمشاركة الفعالة واستثمار الطاقات في مجالات إبداعية متعددة.

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