الحكومة البريطانية تجدد التزامها بدعم إمدادات الطاقة مع الانتقال لصافي الانبعاثات

جددت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، التزامها بدعم إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة مع الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري.

وقال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - إن "سجلنا الخاص بصافي الصفر يتحدث عن نفسه حيث تظهر أحدث الإحصائيات أننا بالفعل في منتصف الطريق مع انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50% عما كانت عليه في عام 1990".

وأكد رئيس وزراء بريطانيا أن المملكة المتحدة بحاجة لتحقيق أهدافها لعام 2035 بطريقة مستدامة لا تترك الناس دون طاقة في أيام الطقس السيئ.

ووفقا للحكومة البريطانية، لم يقم أي اقتصاد رئيس آخر ببذل المزيد من الجهد عندما يتعلق الأمر بخفض الانبعاثات، فالمملكة المتحدة هي أول اقتصاد رئيس يخفض انبعاثاته بمقدار النصف منذ عام 1990 مقارنة بالاتحاد الأوروبي الذي خفض الانبعاثات بنسبة 30% والولايات المتحدة لم يخفض الانبعاثات على الإطلاق.

وأضافت الحكومة أن تلك الخطوة هي الأخيرة في الجهود الرامية للوصول إلى صافي الصفر بطريقة مستدامة وعملية؛ حيث قادت المملكة المتحدة الطريق لتوفير مصادر جديدة للطاقة المنتجة محليا مع محطات جديدة للطاقة النووية واستثمارات قياسية في مصادر الطاقة المتجددة، وتراخيص جديدة للنفط والغاز في بحر الشمال.