الاتحاد الأوروبي: يجب رفع كل العوائق أمام تدفق المساعدات إلى غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بإن الاتحاد الأوروبي أكد أنه يجب رفع كل العوائق أمام تدفق المساعدات إلى غزة.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السادس مع فشل مفاوضات إجراء هدنة بين إسرائيل وحماس، وقتل منذ بدايتها نحو 31112 فلسطينيًا بحسب وزارة الصحة في القطاع.

ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.