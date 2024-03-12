بالفيديو.. انطلاق أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية لغزة من قبرص

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لانطلاق أول سفينة تحمل المساعدات إلى غزة من قبرص.

وأبحرت سفينة تحمل نحو 200 طن من الغذاء من ميناء في قبرص في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين أصبحوا على شفا المجاعة.

وشوهدت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" وهي تبحر من ميناء لارنكا في قبرص، وتسحب بارجة تحتوي على حوالي 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات.

وقالت متحدثة باسم المنظمة غير الحكومية التي تدير السفينة، إن سفينة محملة بـ200 طن من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة التي مزقتها الحرب غادرت ميناء لارنكا القبرصي اليوم الثلاثاء.