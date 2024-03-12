بالفيديو.. فلسطينيون يعلقون زينة رمضان على خيام النزوح في خان يونس

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لإحياء عدد من الفلسطينيين في مدينة خان يونس شهر رمضان، في ظل ظرف استثنائي كارثي.

وبالرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون فقد علق عدد منهم زينة رمضان على خيامهم، وأعدوا ما تيسَر لهم من الطعام، وبين الخيم المترامية حاول الأهالي عيش أجواء الشهر عبر تبادل التهاني وآمالهم بنهاية الحرب.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السادس مع فشل مفاوضات إجراء هدنة بين إسرائيل وحماس، وقتل منذ بدايتها نحو 31112 فلسطينيًا بحسب وزارة الصحة في القطاع.

ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.