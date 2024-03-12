التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة في الدوري

استقر جوزيه جوميز مدرب الزمالك، على تشكيل فريقه في مواجهة الجونة المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

وسيكون تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر - أحمد فتوح

الوسط: نبيل دونجا - ناصر ماهر - عبدالله السعيد - مصطفى شلبي - شيكابالا

الهجوم: ناصر منسي

يدخل الزمالك لقاء اليوم من أجل تحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري، ويمتلك 15 نقطة، في المركز الثالث عشر لجدول ترتيب الدوري وذلك من خوض 10 مباريات ولديه بعض المباريات المؤجلة.