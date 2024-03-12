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الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة في الدوري

الزمالك
الزمالك
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استقر جوزيه جوميز مدرب الزمالك، على تشكيل فريقه في مواجهة الجونة المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

وسيكون تشكيل الزمالك كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد صبحي 

الدفاع: حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر - أحمد فتوح 

الوسط: نبيل دونجا - ناصر ماهر - عبدالله السعيد - مصطفى شلبي - شيكابالا 

الهجوم: ناصر منسي

يدخل الزمالك لقاء اليوم من أجل تحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري، ويمتلك 15 نقطة، في المركز الثالث عشر لجدول ترتيب الدوري وذلك من خوض 10 مباريات ولديه بعض المباريات المؤجلة.

الزمالك الجونة الدوري الممتاز شيكابالا