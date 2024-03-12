اليوم.. الزمالك في مواجهة قوية أمام الجونة بالدوري

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، مع فريق الجونة، ضمن مباريات الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد خالد بشارة بحضور جماهيري.

يدخل الزمالك لقاء اليوم من أجل تحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري، ويمتلك 15 نقطة، في المركز الثالث عشر لجدول ترتيب الدوري وذلك من خوض 10 مباراة ولديه بعض المباريات المؤجلة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض لقاء الجونة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.