ads
الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

القيادة المركزية الأمريكية: تدمير غواصتين مسيرتين و18 صاروخًا حوثيًا

أزمة في البحر الأحمر
أزمة في البحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن قواتها شنت 6 ضربات جوية، دمرت خلالها غواصتين مسيرتين تحت الماء و18 صاروخا في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن؛ وذلك عقب هجوم حوثي على سفينة في البحر الأحمر.
ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء.
وكانت "سنتكوم" قد أعلنت -في وقت سابق اليوم- أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخين بالستيين مضادين للسفن ضد سفينة "بينوكيو" المملوكة من سنغافورة وترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، موضحة أن الصاروخين لم يؤثرا على السفينة، ولم يسفرا عن خسائر مادية وبشرية.
 

القيادة المركزية الأمريكية غواصتين مسيريتين سنتكوم