أوكرانيا: تسجيل 72 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع 72 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الهيئة قولها - في بيان لها - "إنه في المجمل، شن الجيش الروسي 8 ضربات صاروخية و114 غارة جوية و107 هجمات باستخدام قاذفات الصواريخ المتعددة على مواقع قواتنا وبلداتنا".

وأضاف البيان أنه لسوء الحظ، تم الإبلاغ عن مقتل وإصابة العديد من الأوكرانيين نتيجة الضربات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المباني السكنية.

وتابع أنه في الـ 24 ساعة الماضية، قصفت الطائرات المقاتلة الأوكرانية 8 مناطق لتمركز قوات الجيش الروسي والأسلحة والمعدات العسكرية ومركز قيادة، في حين ضربت القوات الصاروخية الأوكرانية منطقة تركيز للقوات الروسية ورادار مضاد للبطاريات ونظام دفاع جوي.