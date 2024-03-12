انتخاب اليابانية توموكو أكاني رئيسة للمحكمة الجنائية الدولية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية انتخاب القاضية اليابانية، توموكو أكاني، رئيسة لها، لتصبح أول يابانية تتولى رئاسة المحكمة.

وأوضحت المحكمة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء- أنه تم انتخاب أكاني من خلال تصويت زملائها القضاة، فيما تستمر فترة ولايتها ثلاث سنوات.

من جانبها، قالت أكاني - في بيان - "يشرفني بشدة أن يتم انتخابي من قبل زملائي القضاة، سأركز على تعزيز الحوار بين أجهزة المحكمة وممثلي الدفاع والضحايا".

وتعمل أكاني قاضية في المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2018، وقد عملت سابقا في مكتب المدعي العام باليابان.

وتهدف المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة الأفراد المسئولين عن الفظائع اللاإنسانية في الحروب والصراعات، والتعامل مع الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.