قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في قرية عوريف جنوب ‎نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت حملة اعتقالات واسعة، في قرية عوريف جنوب ‎مدينة نابلس، بالتزامن مع اقتحام البلدة.

كم أضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ مشهور سلامة بعد مداهمة منزله في قرية أبو شخيدم شمال رام الله.

واستشهد 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات عند دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

ومنذ صباح اليوم، وتشن المدفعية الإسرائيلية قصفات على عدة مناطق في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا على عدة مناطق في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، عن سقوط شهداء وعدد كبير من المصابين جراء استهداف الاحتلال مواطنين ينتظرون وصول مساعدات قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات في عدة بلدات وقرى في محافظة جنين، فقامت قوات الاحتلال باقتحام سيلة الظهر، والفندقومية جنوب جنين، والجلمة وعرانة وعربونة وبيت قاد، شمال شرق المحافظة، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.