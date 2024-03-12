فلسطين.. شهيد و10 إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل في دير البلح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستهاد مواطن فلسطينين وإصابة 10 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزلًا في منطقة الجعفراوي بدير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، قصفت مدفعية الاحتلال، حي الفخاري شرق مدينة خان يونس وحدثت حالة من الإرباك في صفوف آلاف النازحين.

واستشهد 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات عند دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

ومنذ صباح اليوم، وتشن المدفعية الإسرائيلية قصفات على عدة مناطق في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا على عدة مناطق في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، عن سقوط شهداء وعدد كبير من المصابين جراء استهداف الاحتلال مواطنين ينتظرون وصول مساعدات قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.