يونيسيف: غزة تحولت إلى جحيم للأطفال بسبب المجاعة والحرب

أعرب المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ريكاردو بيريز، عن عجزه عن إيجاد الكلمات الملائمة لوصف المأساة التي يتعرض لها أطفال غزة جراء المجاعة.

وشدد بيريز على ضرورة وقف الحرب لإنهاء الكابوس الذي يعانيه السكان، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

وأشار بيريز إلى أن الأطفال هم الأكثر تضررًا من كارثة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.

وفي بيان سابق، قالت "يونيسيف": "لقد تحولت غزة إلى مقبرة لآلاف الأطفال. إنها جحيم حي للجميع"، موضحة أن "أكثر من 80% من الأطفال في غزة يعانون من فقر غذائي حاد".



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.