تعرف على آخر مستجدات حالة أحمد رفعت لاعب فيوتشر

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، تحسن حالة أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد تعرض اللاعب لحالة إغماء عقب إصابته بهبوط في الدورة الدموية في مباراة الفريقين.

وقال مصيلحي في تصريحات إعلامية اليوم، اللاعب تحسن نسبيا عن لحظة دخوله للمستشفى وسيكون تحت الملاحظة حتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الثلاثاء، وسيتم نقله لمستشفى قلب متخصص إذا تطلب الأمر.

وتابع مصيلحي، لاعبو فيوتشر سيغادرون للقاهرة بعد قليل وسيستمر محمود جنش حارس الفريق بالإسكندرية لحين التأكد من شفاء رفعت وتحسنه بشكل كامل.

وتعادل فريق فيوتشر بقيادة مدربه تامر مصطفى، سلبيا مع فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز.

خاض فيوتشر اللقاء بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، محمد ربيعة

الوسط: عمرو السيسي، حساني اموراني، محمد فاروق، علي زعزع، جوناثان نجويم

الهجوم: أحمد عاطف

التعادل رفع رصيد فريق الاتحاد السكندري للنقطة 24 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما ارتفع رصيد فيوتشر للنقطة 17 في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.