تقنية الـ AI تسيطر على أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المعلم 

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "المعلم" ظهور الفنانين طارق النهري وعبد العزيز مخيون بتقنية الـ AI، حيث كشفت أحداث الحلقة عن أن مخيون والد النجم مصطفى شعبان يعمل تاجر أسماك في ميناء الأتكة.

توالت أحداث الحلقة حول انتقال عبد العزيز مخيون من الميناء إلى القاهرة لوضع السمك في الأسواق وبيعها وحرص وهو في الطريق أن يعلم نجله "جان رامز" بعض من الحكم والمواعظ، مثل أن يتصدق دائمًا على "الغلابة"، لكن تم القبض على والده بعدما كشفت أجهزة الشرطة عن أكياس مخدرات داخل البضاعة.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.