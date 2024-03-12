استشهاد فلسطيني ثانٍ برصاص الاحتلال شمال طولكرم

استشهد الشاب الفلسطيني توفيق عايد فواز حسين (25 عامًا)، اليوم الثلاثاء، نتيجة إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال طولكرم. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت "وفا" بأن الشهيد حسين تم نقله من المستشفى العربي التخصصي في نابلس إلى مستشفى ثابت الحكومي بطولكرم.

وأوضحت وكالة "وفا" أن الشهيد حسين من سكان الأردن ويحمل الهوية الفلسطينية، وكان يقيم في قرية كفيرت غرب جنين.

وفي حادث منفصل، تم استشهاد الشاب محمد جعفر مصطفى جبر من بلدة عرابة جنوب جنين، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال طولكرم. وقد أطلقت قوة خاصة إسرائيلية، تستقل مركبة مدنية، النار بشكل مباشر على الشابين أثناء تواجدهما داخل أحد المحال التجارية، عند مثلث عتيل- علار- زيتا، شمال طولكرم، مما أسفر عن إصابتهما بجروح حرجة واستشهادهما فيما بعد.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.