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الثلاثاء 12 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

قائمة الأهلي أمام البنك.. عودة أحمد عبد القادر واستمرار غياب وسام أبو علي

أحمد عبد القادر لاعب
أحمد عبد القادر لاعب الأهلي
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استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على القائمة التي يخوض بها  مواجهة البنك الأهلي على استاد القاهرة الدولي في الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز. 
وشهدت قائمة الأهلي مفاجأة بعودة أحمد عبد القادر بعد غياب طويل. 

وغاب عن قائمة الفريق كلا من محمد عبد المنعم وبيرسي تاو ووسام أبو علي ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم للإصابة ومحمود متولي ومريم الدبيس لأسباب فنية. 

وضمت قائمة الأهلي كلا من: 

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، محمود الزنفلي، حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول، عمر كمال، رامي ربيعة، محمد هاني، اكرم توفيق، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية، كريم نيدفيد، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، رضا سليم، حسين الشحات، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمود كهربا، انطوني موديست.

 

أحمد عبد القادر الاهلي والبنك الأهلي الدوري الممتاز