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الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت عدة مناطق في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة بسقوط  شهداء وعدد كبير من المصابين جراء استهداف الاحتلال مواطنين ينتظرون وصول مساعدات قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، نفذ الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات في عدة بلدات وقرى في محافظة جنين، فقامت قوات الاحتلال باقتحام سيلة الظهر، والفندقومية جنوب جنين، والجلمة وعرانة وعربونة وبيت قاد، شمال شرق المحافظة، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف خان يونس قوات الاحتلال فلسطين