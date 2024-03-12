مقتل 11 وإصابة 14 آخرين جراء الضربات الأمريكية البريطانية على غرب اليمن

أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الضربات الأمريكية البريطانية على غرب اليمن أسفرت عن مقتل أكثر من 11 شخص وإصابة 14 آخرين.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، أن الطيران الأمريكي البريطاني قام بشن 17 غارة على منطقة طخية بمديرية مجز بمحافظة صعدة في اليمن.

ويوم السبت الماضي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواته تمكنت من إسقاط 15 طائرة مسيرة أحادية الاتجاه، أطلقها الحوثيون في هجوم واسع النطاق في البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، أن الحوثيين نفذوا بين الساعة (4 صباحا و6:30 صباحا بتوقيت صنعاء) هجومًا واسع النطاق بمركبات جوية غير مأهولة في البحر الأحمر وخليج عدن، وتمكنت القوات الأمريكية من إسقاط 15 طائرة بدون طيار أحادية الاتجاه.