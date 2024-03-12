بمشاركة رونالدو وماني.. النصر يودع أبطال آسيا على يد العين في مباراة مثيرة

نجح فريق العين الإماراتي في إقصاء النصر السعودي من دوري أبطال آسيا من ربع النهائي، بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، عقب التعادل 4-4 في مجموع المباراتين.

سيطر العين على مجريات الشوط الأول، وتمكن من تسجيل هدفين عبر سفيان رحيمي في الدقيقتين 28 و45، بينما أحرز عبد الرحمن غريب هدف النصر الوحيد في الدقيقة الأخيرة.

وضغط النصر بقوة في الشوط الثاني بحثًا عن التعادل، ونجح في إدراكه سريعًا عبر خالد عيسى بالخطأ هدف في مرماه في الدقيقة 50.

ازدادت الإثارة بعد أن أحرز تيليس الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 72، ليصبح مجموع المباراتين 3-3.

واصل الفريقان تبادل الهجمات في الوقت الإضافي، ونجح سلطان الشامسي في تسجيل هدف التعادل للعين في الدقيقة 120 من خطأ كارثي لحارس النصر راغد النجار.

وعاد كريستيانو رونالدو ليمنح النصر التقدم من جديد في الدقيقة 117 من ركلة جزاء، لكن العين صمد حتى نهاية الوقت الإضافي.

ولجأ الطرفان لركات الترجيح بعد تعادلهما بأربعة أهداف لمثلهما في مجموع المبارتين، حيث فاز العين على النصر في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله سفيان رحيمي في الدقيقة 44.

وابتسمت ركلات الترجيح للعين بنتيجة 3-1، بعد إهدار لاعبي النصر لـ3 ركلات ترجيح، ليتأهل الفريق الإماراتي لمواجهة الفائز من مباراة الهلال والاتحاد، التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: محمد آل فتيل - علي لاجامي - عبدالإله العمري - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو - مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

