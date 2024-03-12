حزب الله اللبناني يفرض طوقًا أمنيًا حول الموقع الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية

أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن حزب الله اللبناني قام بفرض طوقًا أمنيًا حول المستودع الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية.

ومنذ قليل، استشهد مواطن لبناني وأصيب آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على ‫منطقة في محيط بعلبك ف شرق لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارتين مبنى في محيط بلدة طاريا ومبنى في محيط بعلبك عند مفرق بلدة انصار وسقوط عدد من الاصابات.

ويوم الأحد الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوجود دوي صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى في شمال إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ عليها من الأراضي اللبنانية.

ويتزايد الصراع بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، فيقوم الجانبين بتنفيذ رشقات صاروخية على الآخر، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.