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الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

لبنان.. استشهاد مواطن جراء الضربات الإسرائيلية في منطقة بعلبك ‫

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد مواطن لبناني وإصابة آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على  ‫منطقة في محيط بعلبك ف شرق لبنان.

وأضافت، أن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارتين مبنى في محيط بلدة طاريا ومبنى في محيط بعلبك عند مفرق بلدة انصار وسقوط عدد من الاصابات.

ويوم الأحد الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية،  بوجود دوي صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى في شمال إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ عليها من الأراضي اللبنانية.

ويتزايد الصراع بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، فيقوم الجانبين بتنفيذ رشقات صاروخية على الآخر، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

غارة جوية لبنان اشتهاد مواطن لبناني منطقة بعلبك ‫