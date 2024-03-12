استقرار حالة أحمد رفعت بعد تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة الاتحاد السكندري

استقرت حالة أحمد رفعت لاعب فيوتشر، وذلك بعد تعرضه لحالة إغماء اثناء خوضه لمباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وتعرض اللاعب لحالة إغماء بعد إصابته بهبوط في الدورة الدموية وتم نقله لإحدى المستشفيات القريبة من الملعب ونجح الفريق الطبي بالمستشفي في إعادة اللاعب لوعيه واستقرت حالته حاليا.

وتعادل فريق فيوتشر بقيادة مدربه تامر مصطفي، سلبيا مع فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز.

خاض فيوتشر اللقاء بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، محمد ربيعة

الوسط: عمرو السيسي، حساني اموراني، محمد فاروق، علي زعزع، جوناثان نجويم

الهجوم: أحمد عاطف

التعادل رفع رصيد فريق الاتحاد السكندري للنقطة 24 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما ارتفع رصيد فيوتشر للنقطة 17 في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.