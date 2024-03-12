حق عرب.. جلال السويركى يبلغ الشرطة ضد عبد ربه بسبب جشعه فيحرق الثانى الأول

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “حق عرب” بطولة أحمد العوضى العديد من الأحداث، حيث ظهر عبد ربه ويجسد دوره "رياض الخولى" مع زوجته صباح "وفاء عامر" التى ظهرت حامل فى شهرها الأخير وينتظرون طفلهم.

كما شهدت الحلقة تعب التجار وشكواهم من جشع عبد ربه الذى يخزن البضاعة ليبيعها بسعر مرتفع وقد تصدى لجشعه "جلال السويركى" وأبلغ الشرطة ضده مما دفع عبد ربه ليحرق محل جلال عقابًا له، وكانت نتيجة ذلك موت جلال محروقًا، عندما حاول إنقاذ محله.

كما شهدت الحلقة نشوب شجار كبير بين أحمد العوضي والعديد من رجال المنطقة بعد أن تعرض للسرقة من قبل أحد الأفراد.

يقوم العوضي بالهجوم عليه في منطقته ولكن يفاجأ بوجود عدد كبير من الرجال ويضع نفسه في ورطة كبيرة وفي الوقت ذاته تقوم الشرطة بالقبض على عربى السويركي ولكن يتم الإفراج عنه بعد التصالح مع صاحب البار.

“حق عرب” بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق