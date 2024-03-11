تكليف عزت عبد المنعم للقيام بأعمال عميد كلية هندسة أسيوط

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ الدكتور عزت عبد المنعم مرغني إبراهيم الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية، ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط؛ لتكليفه للقيام بأعمال عميد كلية الهندسة؛ لحين الانتهاء من إجراءات تعيين عميد جديد، متمنياً له المزيد من التوفيق، والسداد في تطوير الكلية، والنهوض به، والعمل دائماً على رفع اسم جامعة أسيوط في جميع المحافل العلمية؛ المحلية، والدولية.

وقدم الدكتور أحمد المنشاوي؛ الشكر للدكتور نوبي حسن على فترة عمله عميداً لكلية الهندسة، وعلى جهوده البارزة، ومساهمته الفعالة، متمنيًا له كل التوفيق، والنجاح في حياته المستقبلية.

ووجه الدكتور المنشاوي؛ بضرورة مواصلة بذل الجهود؛ من أجل تطوير الكلية، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة من الكليات التي تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، ويجب أن تسير وفق خطة، ورؤية مستقبلية؛ تواكب متطلبات الجامعة، وخطتها الاستراتيجية؛ في التطوير المستمر للعملية التعليمية، والبحثية، وخدمة قضايا التنمية، والمجتمع، والوصول لمعايير الجودة المحلية، والعالمية.

