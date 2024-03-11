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الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

إصابة خطيرة للاعب فيوتشر أحمد رفعت في مباراة الاتحاد السكندري

أحمد رفعت
أحمد رفعت
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تعرض أحمد رفعت لاعب فيوتشر لإصابة خطيرة في الدقائق الأخيرة لمباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، حيث سقط اللاعب بمفرده ودخل في إغماء وقام الجهاز الطبي بنقله عبر سيارة إسعاف سريعا لإحدى المستشفيات القريبة من الملعب للإطمئنان على حالته.

وتعادل فريق فيوتشر بقيادة مدربه تامر مصطفي، سلبيا مع فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز.

خاض فيوتشر اللقاء بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، محمد ربيعة
الوسط: عمرو السيسي، حساني اموراني، محمد فاروق، علي زعزع، جوناثان نجويم

الهجوم: أحمد عاطف

التعادل رفع رصيد فريق الاتحاد السكندري للنقطة 24 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما ارتفع رصيد فيوتشر للنقطة 17 في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.

أحمد رفعت فيوتشر الاتحاد السكندري أيمن مصطفى